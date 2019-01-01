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لويز: من ينتقد جورجينيو يفتقد الاحترام والتعليم

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هجوم حاد على جورجينيو في الصحافة الإنجليزية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

دافع ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، عن زميله في الفريق جورجينيو في أعقاب الانتقادات الأخيرة بحقه، وقال إن منتقديه يفتقدون للاحترام والأخلاق.

وهاجمت وسائل الإعلام الإنجليزية أداء جورجينيو مع تشيلسي ووصفته بالسلبي بسبب عدم صناعته لأي أهداف أو مساهمته في فرص خطيرة.

وقال لويز مع "إيفينج ستاندارد": "أعرف كيف يشعر جورجينيو، حدث مع أمر مماثل عند العودة لتشيلسي، الجميع كان يسخر مني ولا يظهر أي احترام".

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وأتبع: "كل شخص من حقه ذكر رأيه، ولكن باحترام، ولكن هناك في هذا العالم من يفتقد للتعليم والاحترام، جورجينيو برأيي لاعب عظيم".

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واستمر البرازيلي: "عندما تلعب في تشيلسي الجميع ينتقدك، ولكن عندما تفوز الجميع يحييك، هذا هو الوضع في الفرق الكبرى، ولكنه يلعب مع إيطاليا ولعب في نابولي ومعتاد على تلك الأجواء".

وختم: "ليس عادلاً الحديث عن عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها، يجب مقارنته بمن يلعبون في مركزه، هو يقدم موسماً رائعاً بموسمه الأول هنا".

ويلعب تشيلسي مساء اليوم، الخميس، مع توتنهام في إياب نصف نهائي كأس كاراباو، وكان الذهاب انتهى بهدف نظيف لمصلحة سبيرز.

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