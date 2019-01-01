لويز يكشف ما قاله لكيبا خلال أزمة التبديل

المدافع البرازيلي طالب زميله الحارس باحترام قرار المدرب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف ديفيد لويز مدافع تشيلسي عن محتوى ما قاله لزميله كيبا أريزابالاجا حارس مرمى الفريق خلال أزمة التبديل.

وأكد البرازيلي أنه كان ينصح الحارس باحترام قرار مدربه، عقب رفضه للخروج خلال استعداد ويلي كاباييرو للنزول بدلاً منه.

وقال لويز عقب المباراة:"لقد أخبرته أن يحترم قرار المدرب".

جاء ذلك في الدقائق الأخيرة من نهائي كأس كاراباو الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح، والتي كان يفترض بكاباييرو لعبها.

يذكر أن كيبا استمر في أرضية الملعب، فيما حاول المدرب ماوريتسيو ساري التقليل من الأمر زاعماً أنه سوء تفاهم.