لويز يعترف أن لامبارد هو سبب رحيله عن تشيلسي

فرانك لامبارد هو سبب انتقال ديفيد لويز من تشيلسي إلى آرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اعترف النجم البرازيلي ديفيد لويز أنه رحل عن تشيلسي في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بسبب خلاف بينه وبين مدرب الفريق فرانك لامبارد.

وكان آرسنال قد تعاقد مع ديفيد لويز مقابل 8 ملايين يورو قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الأخير، في تعاقد مفاجئ للكثيرين.

وأشارت بعض المصادر المقربة من تشيلسي أن لامبارد أخبر لويز حينها بأنه لن يكون أساسيًا في الموسم المقبل، وأن عليه إما القبول بدور اللاعب البديل وإما الرحيل عن صفوف الفريق.

وجاء المدافع البرازيلي ليؤكد ذلك، حيث أكد على تلك المصادر التي قالت أن هناك خلاف نشب بينه وبين المدرب فرانك لامبارد كان هو السبب في رحيله عن صفوف أزرق العاصمة الإنجليزية.

وقال لويز: "أنا ولامبارد لدينا أفكار مختلفة فيما يتعلق عن مستقبلي مع الفريق ومستقبل الفريق ككل، لذلك اخترت أن أسلك طريقًا جديدًا في مكان آخر"

وأضاف: "الرحيل من تشيلسي إلى آرسنال أو العكس أمر صعب للغاية دائمًا بسبب التنافس بين الفريقين، لكنني اتخذت قرارًا بمغادرة تشيلسي حتى قبل تلقي عرض أرسنال"

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يذكر أن ديفيد لويز قد تعرض للكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب مستواه السيئ مع آرسنال خلال ما مر من الموسم الحالي حتى الآن.