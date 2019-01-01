لويز يؤكد اقترابه من التجديد لتشيلسي

المدافع البرازيلي عاد للصورة مرة أخرى مع المدرب ماوريسيو ساري هذا الموسم

اقترب المدافع البرازيلي ديفيد لويز، من التوقيع على عقد جديد، ليبقى فترة أطول مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

لويز ينتهي عقده مع البلوز الصيف القادم، مما يجعله لاعباً حراً يمكنه الانتقال لأي نادي آخر بالمجان.

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صاحب الـ31 عاماً ظهر بشكل أساسي هذا الموسم مع المدرب ماوريسيو ساري، ليتحول مسار اللاعب من التفكير في الرحيل إلى البقاء.

وقال لويز في تصريحات صحفية:"أعتقد أنني اقتربت من البقاء هنا، نحن نتحدث مع النادي الآن والجميع يعلم مدى حبي لتشيلسي".

وأضاف:"أحاول القيام بوظيفتي على أكمل وجه، كل الأمور تسير نحو التجديد في الفترة الحالية".

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ويأتي التجديد مع لويز كخطوة منطقية لتشيلسي، نظراً للعقوبة التي يعاني منها النادي الإنجليزي، بالحرمان من دخول سوق الانتقالات فترتين قادمتين.

يذكر أن لعب انتقل لتشيلسي من بنفيكا قبل الانضمام لباريس سان جيرمان والعودة للبلوز مرة أخرى في 2016.

وشارك لويز في 235 مباراة طوال الفترتين، منهم 33 ظهور كأساسي بالموسم الحالي بجميع البطولات.