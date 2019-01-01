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الدوري الإنجليزي الممتاز

لويز: من الصعب اللعب على آنفيلد ولم نحسن استغلال فرصنا مثل ليفربول

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مدافع تشيلسي يعتقد ان عدم استغلال فريقه للفرص هو سبب الخسارة أمام الريدز
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، بفريق ليفربول بعد فوز الأخير على حساب بلوز بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لويز في تصريحات عقبت اللقاء: "إن الخسارة أمر صعب، لقد كانت لدينا فرص في المباراة، مثل ليفربول، ولكنهم أحسنوا استغلال فرصهم ولم نفعل".

وواصل: "ليس من السهل اللعب هنا على ملعب آنفيلد، ليفربول فريق كبير ويمتلك مديراً فنياً لديه فلسفة واضحة، هم يقاتلون من أجل لقب الدوري".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لم نحصل على نقاط اللقاء، ولكننا مازلنا في معركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

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ويحتل تشيلسي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 85 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة.

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