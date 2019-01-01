لويز: كلوب نقطة قوة ليفربول والتواضع سبب تألق صلاح

مباراة منتظرة بين ليفربول وتشيلسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، بخصمه المقبل ليفربول، وخص بالمديح مدربه يورجن كلوب لما له من تأثير كبير في تطور الفريق ولاعبيه.

ويلتقي الناديان مساء الأحد في قمة لقاءات هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز وصراع اللقب والمربع الذهبي.

وقال لويز مع "سكاي": "كلوب هو نقطة قوة ليفربول، يحسن كل اللاعبين بكل المراكز، يجعلهم يلعبون بروح ورغبة، ولكن كرة القدم قاسية واللعب الجيد أحياناً لا يكفى".

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وأكمل: "سيتي حالياً هو من يفوز باللقب رغم أداء ليفربول، لذا الضغط كبير على الجميع، ستكون مباراة صعبة ولكن سنفعل كل شيء للانتصار".

وحول تألق ثلاثي ليفربول الهجومي: "صلاح وماني وفيرمينو يتألقون بسبب تواضعهم، يمتلكون السرعة، والمهارة والذكاء، ولكن متواضعون، سنقابل أحد أفضل الفرق هذا الموسم".

وواصل: "من جانبنا نملك عدد من الشباب مثل لوفتس تشيك وأودوي تطورا كثيراً، دائماً أمزح معهما حول الأمر لأنني كنت حاضراً منذ بدايتهما ورأيتهما يتحولا إلى لاعبي قمة".

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة، بينما يأتي تشيلسي رابعاً برصيد 66 نقطة بعد 33 مباراة.