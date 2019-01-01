لويز: صلاح أخبرني أنه لم يشعر بلمستي

ماذا دار بين المدافع البرازيلي والجناح المصري؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فسر ديفيد لويز مدافع آرسنال لقطة ضربة الجزاء التي احتسبت لمحمد صلاح نجح ليفربول ضده، كما كشف حديثه مع اللاعب المصري عن الواقعة.

وقال لويز لسكاي سبورتس:"لقد تحدثت مع مو وقال لي أنه لم يشعر بلمستي له ولهذا لم يسقط، ولكن الآن مع وجود تقنية الفيديو لا يمكنك رؤية القوة، لذلك الأمور صعبة على الحكام".

وأضاف:"لقد رأى القميص على هذا الشكل، ولكني لا أعرف، الأمر صعب عليهم لذلك لا يمكنني الشكوى نظراً للجهد الذي يبذلونه".

وأوضح:"إذا لعبت بقميص واسع أكثر من اللازم يمكن أن يكون هناك ركلة جزاء في كل وقت، الأمر متوقف على التفسير، لذلك أعتقد أنه إذا جضبت أحدهم بقوة تغير قوة انطلاقه نحو الكرة، تلك واقعة مختلفة عما حدث".

وتابع:"لقد كان رد فعل لا أكثر، ولكن الأمر تسبب بركلة الجزاء وكلفني بطاقة صفراء أيضاً، لذلك في الهدف الثالث لم أتمكن من ارتكاب مخالفة ووضع فريقي في مشكلة بـ10 لاعبين، أعتقد أن تلك الواقعة فرضت ظروفاً مختلفة على مباراتي وكان الأمر صعباً".

في مباراة حصل فيها على جائزة رجل المباراة 🔝



ماذا قدم محمد صلاح أمام أرسنال في قمة مباريات اليوم؟ 💫 pic.twitter.com/tKdvy9oefq — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

يذكر أن ليفربول فاز على آرسنال 3-1، وسجل صلاح الهدفين الثاني والثالث، من ركلة الجزاء ومن لقطة أخرى راوغ خلالها لويز.