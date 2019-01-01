لويز :سعيد برؤية لامبارد في تدريبات تشيلسي

حماس شديد من المدافع البرازيلي استعداداً للموسم الجديد

أعرب ديفيد لويز مدافع تشيلسي، عن تحمسه للموسم الجديد والعمل مع مدرب الفريق القادم حديثاً فرانك لامبارد.

تشيلسي شهد العديد من التغييرات الإدارية هذا الصيف، أبرزها رحيل المدرب ماوريسيو ساري وقدوم لامبارد نجم الفريق السابق.

لويز الذي عاد مؤخراً لمعسكر الفريق اللندني من أجل التحضير للموسم الجديد، كشف عن شعوره خلال تواجد الفريق بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

وقال البرازيلي:"من الرائع جداً العودة للفريق مرة أخرى والتدرب مع باقي اللاعبين".

وأضاف:"أستمتع بلعب كرة القدم في هذا النادي المذهل، وكذلك سعيد بالعمل مع بعض اللاعبين الصغار".

وأما عن لامبارد:"أشعر بسعادة كبيرة لرؤيته هنا مرة أخرى، لأنه يعرف جيداً قيمة تشيلسي ويعشق هذا النادي".

وتابع:"لامبارد هو القائد الآن، سيحاول وسيبذل كل ما لديه تماماُ مثلما كان يفعل في مسيرته كلاعب".

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جدير بالذكر أن لويز قام بتجديد عقده مؤخراً مع البلوز، ليبقى مع الفريق الإنجليزي لمدة عامين قادمين.