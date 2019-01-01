لويز: الجميع في تشيلسي مع ساري ومورينيو حاول مساعدة مانشستر

تشيلسي عاد بالانتصار من السويد أمام مالمو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، أن الجميع يساند مدرب الفريق ماوريتسيو ساري وطالب بمنحه الوقت لفرض أسلوبه وفلسفته حتى يأتي بالنجاح المنتظر.

ويعاني تشيلسي من تذبذب النتائج مع ساري، إذ فاز الفريق مساء الخميس على مالمو بهدفين لهدف بالدوري الأوروبي وقبلها سقط بسداسية من مانشستر سيتي في الدوري.

وقال لويز في تصريحات نقلاً عن "فوكس": "نملك مستقبلاً عظيماً مع ساري، نجتمع ونتحدث كثيراً وسألنا الفريق إذا كان هناك من لا يؤمن فيه ولم يقل أحد لا، الجميع يؤيد ساري".

وواصل: "المهم هو أن نحافظ على الفلسفة الخاصة بنا ونستمر في الإيمان، قمنا بذلك أمام مالمو وفعلنا ما طلبه، خسرنا من سيتي الأفضل في الدوري وبعض المباريات الأخرى لأن الخصم كان أفضل ولكن كل هذا جزء من التطور والتعلم".

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الدوري الألماني 🇩🇪

أوجسبورج 🆚 @FCBayernAr

📍بافاريا

🏟️ ملعب WWK - معقل أوجسبورج

⏱️ 00:30 بتوقيت مكّة المكرمة pic.twitter.com/GpTnsXsEc8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

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وأكمل البرازيلي: "هذا شيء طبيعي، ألعب في فرق كبيرة طوال حياتي، عندما تفوز تكون جيد، ولكن عندما تخسر لا أحد يكون سعيداً، سنستمر في العمل لإسعاد الجماهير".

وعن مباراة مالمو: "كانت مهمة للتركيز على الهدف من الموسم، قمنا بمباراة جيدة أمام فريق صعب والأجواء مميزة هناك، هم فريق قوي وحاربوا للنهاية، كان يمكن أن نسجل أكثر، ليس من الجيد أن تستقبل الأهداف، لقاء العودة لن يكون سهلاً".

وحول لويز حديثه للقاء المقبل مع مانشستر يونايتد بالكأس: "يونايتد كان فريقاً مميزاً حتى قبل وصول سولشار، كان يملك مدرباً عظيماً، مورينيو فعل كل شيء من أجلهم ولكنهم قرروا التغيير، سولشار مدرب رائع وكذلك لاعبيه".

ويستضيف تشيلسي يونايتد مساء الأثنين المقبل ضمن مواجهات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.