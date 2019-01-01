لماذا قرر لويز الرحيل عن تشيلسي والانتقال لأرسنال؟

صفقة لم يتوقعها عشاق البلوز قبل نهاية سوق الانتقالا

فجأة وبدون مقدمات قرر المدافع البرازيلي ديفيد لويز، الرحيل عن صفوف تشيلسي، قبل 24 ساعة من إغلاق السوق الإنجليزي.

أرسنال كان يبحث عن مدافع جديد، بعد رحيل قائده الفرنسي لوران كوسيلني، ليجد ضالته في لاعب البلوز.

الصفقة أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع إعلان لويز لاعباً للمدفعجية بـ5 مليون جنيه إسترليني صباح غداً الخميس.

صحيفة "ميرور البريطانية، ألقت الضوء على السبب الذي دفع صاحب الـ32 عاماً لهذا القرار.

وأشارت أن اللاعب وجد نفسه خياراً رابعاً للمدرب فرانك لامبارد بخط الدفاع، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

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وأوضحت أن لامبارد يعطي الأفضلية للثلاثي أنطوني روديجير، أندرياس كريستينسين وكورت زوما قبل لويز.

وهو ما جعله يهرب من الدكة المنتظرة مع تشيلسي، ليعمل مرة أخرى مع أوناي إيمري مدرب أرسنال، حيث سبق وأن اجتمعا معاً في باريس سان جيرمان.

ويأتي هذا الرحيل المنتظر رغم قيام لويز بتجديد عقده لمدة موسمين في مايو الماضي، ولكن تحت قيادة المدرب السابق ماوريسيو ساري.