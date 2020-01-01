لونجليه يثير الشكوك حول مستقبله مع برشلونة ويؤكد جاهزية ميسي

المدافع الفرنسي كشف عن أهدافه مع النادي الإسباني هذا الموسم

شدد كليمون لونجليه مدافع نادي برشلونة الإسباني، على رغبته في الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي بعد عودة النشاط من جديد.

صاحب الـ25 سنة الذي يقضي الموسم الثاني له مع برشلونة، تحدث في حوار صحفي لـ"موندو ديبورتيفو"، عن تفاصيل تجربته مع الفريق حتى الآن وطموحاته للفترة القادمة.

وقال لونجليه:"سعيد جداً بالعودة للميدان مرة أخرى، كانت فترة صعبة جداً علينا خلال فترة التوقف، ولكن الآن نحن سعداء ونرغب في التنافس من جديد".

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وأضاف:"نحن بخير بعد الغياب عن العمل لبضعة أشهر، هناك لاعبين لم تكن لديهم عطلة تقريباً، لذلك الاستراحة جيدة لهم، عملنا بجد هذه الأسابيع والآن نحن على أتم الاستعداد للمنافسة والفوز بالدوري الإسباني".

وتابع:"نود منح الجماهير لقب الدوري ودوري الأبطال، سنواصل العمل من أجل الوصول لهذا الهدف الذي أردناه منذ فترة طويلة".

عودة ليونيل ميسي من الإصابة:"نعم لقد عاد إلى التدريب مع المجموعة بعد مشكلة طفيفة، وكالعادة تدرب جيداً وأثبت استعداده الكامل للمشاركة ".

اللعب بدون جمهور:"ليس لدينا أي خيار آخر، بالتأكيد لا تعجبني الفكرة، لكن من المستحيل تواجد الجماهير في الوقت الحالي، لذلك علينا قبول الأمر".

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وأما عن مستقبله واهتمام إنتر بضمه:"يسعدني الاستمرار مع برشلونة والفوز بكل الألقاب هنا، ولكن لا يمكن ضمان أي شيء بنسبة 100% في الوقت الحالي مع أزمة كورونا".

يذكر أن برشلونة يظهر للمرة الأولى بعد العودة من التوقف أمام ريال مايوركا يوم 13 يونيو الجاري، في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وهو على صدارة البطولة بـ58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.