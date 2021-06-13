لونجليه: لم أبك بسبب ركلة جزاء قادش، كانت الأضواء الحمراء!

كليمون لونجليه يفقد نفسه تعاطف جماهير برشلونة معه بعد أن تخيل الجميع أنه يبكي علنًا!

أثار النجم الفرنسي كليمون لونجليه لاعب فريق برشلونة الجدل من جديد حول فترته الحالية في النادي الكتالوني بعد اعترافه الأخير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حواره مع صحيفة "ليكيب"، حيث أكد إنه لم يكن يبكي بعد لقاء قادش في فبراير الماضي.

ما الذي قاله لونجليه بالتحديد؟

قال لونجليه نافيًا أن يكون قد بكى بعد لقاء قادش: "كل العالم قال إنني أبكي، لكن ذلك لم يكن صحيحًا ولم يحدث على الإطلاق".

وأضاف: "عندما تغادر ملعب كامب نو يكون هناك الكثير من الأضواء الحمراء، والكثير من الأشخاص يجتمعون حولك من كل مكان".

وأكمل: "بسبب الهواتف الكثيرة وكثرة الأضواء خفضت وجهي، ووضعت يدي عليه، لم يكن ذلك من أجل تغطية الدموع".

ما الذي قاله لونجليه عن الخسارة من بايرن ميونخ؟

أردف نجم برشلونة: "لقد عانينا من الكثير من الغضب والعار في تلك المباراة، لقد خسرنا بثمانية أهداف، وهذا الأمر مؤلم للغاية، شعرت بالكثير من التعب".

وأضاف: "بعد المباراة بأيام كنت لا أشعر بأي شيء، كان من الصعب التعامل مع تلك الهزيمة، هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها فريقي ذلك الكم من الأهداف".

كيف أثر لونجليه على موسم برشلونة؟

النجم الفرنسي وقع في الكثير من الأخطاء خلال الموسم، كان أبرزها ركلة الجزاء ضد قادش، وأخرى ضد باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن رونالد كومان كان مضطرًا للاعتماد على لونجليه في الكثير من الأوقات بسبب الإصابات التي تعرض لها الفريق الكتالوني على مدار الموسم.

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