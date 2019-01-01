لونجليه: حينما تتعقد الأمور يظهر المنقذ ميسي

تعرف على تصريحات لونجليه عقب تأهل برشلونة وأياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، أنّ ليونيل ميسي قادر على إنقاذ الفريق في الأوقات التي تتعقد فيها الأمور وينجح في تغيير سير اللقاء.

برشلونة انتصر برباعية نظيفة مجموع المباراتين أمام مانشستر يونايتد سجل فيها ميسي هدفين.

وقال لونجليه في تصريحات عقب المباراة: "ليو دائمًا قادر على تقديم الإضافة وصناعة الفارق. الكل يعرف أنّه أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "حينما يكون الفريق في أزمة يستطيع ميسي تسجيل هدف من أقل الفرص مما يعيد لنا الثقة ويجعلنا أقدر على تسيير المباراة كما نرغب".

المدافع الفرنسي أشار إلى أنّ الفريق عانى كثييرًا في الدقائق الأولى ولكن بعدها استطاع فرض سيطرة وهيمنته على المباراة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 15, 2019

وأردف: "لا أهتم بطريقة احتفال فيليبي كوتينيو كل ما يهم قدرة اللاعب على العودة وتسجيل الأهداف بطريقة رائعة".

واختتم: "نحن سعداء بما نقدمه في الموسم الحالي ولكن من الصعب الحديث عن الثلاثية الآن وعلينا التركيز على كل مباراة على حدة".

جدير بالذكر أن برشلونة وصل لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2015 حينما حقق النادي الكتالوني وقتها الثلاثية.