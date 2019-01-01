لونجليه: النتيجة محبطة.. كنا بحاجة للتسجيل

الفرنسي يشيد بحارس ليون عقب التعادل السلبي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كليمون لونجليه مدافع برشلونة الإسباني إحباطه من التعادل أمام ليون الفرنسي بدون أهداف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال لونجليه عقب المباراة:"النتيجة محبطة بعض الشيء لأننا خلقنا الكثير من الفرص، لا زلت أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد".

وأضاف:"لم نتلقَ أهداف وهذا دائماً ما يكون جيداً. لقد حاولنا ولكن حارسهم قام بمباراة جيدة".

وأوضح:"لقد لعبنا مباراة جيدة ورغبنا بالحصول على نتيجة جيدة ولكننا لم نستطع تسجيل الهدف، يجب أن نسجل الكرة.

ولم يكن هذا هو التعادل السلبي الوحيد في تلك الجولة، حيث تعادل ليفربول وبايرن ميونيخ بنفس النتيجة في الوقت ذاته.