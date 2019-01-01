لونجليه: اللعب في برشلونة يصيب بالتوتر

المدافع الفرنسي تأقلم سريعاً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد كليمين لونجليه، مدافع برشلونة، سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الكتالوني وكشف عن الصعوبات التي تواجهه مع ناديه الجديد.

وانضم لونجليه إلى برشلونة الصيف الماضي من إشبيلية وأصبح عنصراً أساسياً بعد إصابة صامويل أومتيتي.

وقال لونجليه في حوار مع "ليكيب": "أنا سعيد للغاية، أتدرب وألعب مع عناصر قديمة وهذا يعطيني الخبرة ويجبرني على الفوز كل مباراة".

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وأكمل: "أنا شخص متحفظ بطبعي وقليل الكلام، وصلت لفريق يملك عديد النجوم وأنا كنت مجرد لاعب جديد يضاف إليهم، ولكن أحاول فقط تأدية عملي".

وختم الفرنسي: "هناك أمران مهمان هنا كونك مدافعاً لبرشلونة، الأمر معقد لأنك تغطي مساحة كبيرة في الملعب، لذا هناك خطورة، دائماً ألعب وأنا على الحافة ومتوتر".

وخاض لونجليه 25 مباراة بقميص البلوجرانا في جميع المسابقات منذ وصوله في يونيو الماضي.