لومير غير راضٍ على أداء النجم الساحلي رغم الفوز بثلاثية على الهلال!

مدرب النجم الساحلي لوجير لومير كان يأمل في الفوز بنتيجة عريضة على الهلال السوداني

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى الفرنسي لوجير لومير المدير الفني للنجم الساحلي عدم رضاه على فوز فريقه على الهلال السوداني بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية.

وقال لومير في تصريحاته عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة على الفريقين، بعد أن استقبلت شباكنا هدفًا أصبحت مباراة الإياب أصعب، كان بالإمكان أن نفوز بنتيجة أكبر".

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مدرب منتخب فرنسا الأسبق المتوج بيورو 2000 قال: "الفريقان قدما مباراة كبيرة خططيًا وفنيًا وبدنيًا، المنافسة أفريقيًا أصبحت أقوى، المهم هو تحقيق الانتصار، والآن علينا الاستعداد لمباراة الإياب، لأنها ستكون أصعب".

كما شدد لومير على الشكوى من تلاحم المباريات لفريقه، وذلك بعد خوضه لتسع مباريات في شهر واحد في مختلف المسابقات.

يذكر أن لومير كان قد توج مع منتخب تونس بكأس أمم أفريقيا عام 2004، اللقب الأفريقي الوحيد في تاريخ نسور قرطاج.