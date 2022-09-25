"لولا الشباب لكان تاريخ النصر بطولتي خليج فقط"

النصر أكثر فريق استفاد من التحكيم!

يرى الإعلامي عيسى الروقي، أن نادي النصر هو أكثر الأندية استفادة من الأخطاء التحكيمية، مشيرًا إلى فشله في البطولات الخارجية.

لماذا يرى الروقي أن النصر يستفيد تحكيميًا أكثر من أي فريق؟

ونشر الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أنه لولا كرم نادي الشباب، لكان النصر لا يمتلك أي بطولة خارجية سوى بطولتي خليج فقط.

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وجاء نص ما كتبه الروقي كالآتي: "وجهة نظر: أكثر فريق استفاد من أخطاء الحكام هو النصر، الدليل أنه دائمًا يفشل في البطولات الخارجية".

وتابع: "لولا مكرمة نادي الشباب الذي تنازل للنصر وجعله يشارك في آسيا أبطال الكؤوس 98، كان النصر تاريخه الخارجي كله بطولتين خليج، شغل مخك".

ما هي عدد بطولات النصر آسيويًا؟

نجح نادي النصر في تحقيق بطولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 1997، بعد مشاركته بدلًا من نادي الشباب، حيث احتل الفريق الأصفر المركز الخامس بالدوري في هذا الموسم.

كما حقق النصر بطولة كأس السوبر الآسيوي عام 1998، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بالهدف الاعتباري.

ولم ينجح العالمي حتى الآن من تحقيق بطولة دوري ابطال آسيا، حيث كان أبرز إنجازاته في تلك البطولة هو خسارة النهائي عام 1995 على يد إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي في الأشواط الإضافية.

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