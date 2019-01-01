لوك شاو: لم نكن في أفضل مستوياتنا أمام واتفورد

المدافع الإنجليزي يؤكد على ثقته في المدرب أولي سولشار واستمراره لفترات طويلة

أكد لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد، أن فريقه لم يكن في أفضل مستوياته رغم الفوز على واتفورد.

مانشستر تفوق بهدفين مقابل هدف على ضيفه العنيد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

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ثنائية يونايتد جاء عن طريق كلاً من ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال، بينما أحرزعبدولاي دوكوري هدف واتفورد الوحيد.

شاو قال بعد المباراة:"جعلنا الأمور أصعب على أنفسنا حيث لم نظهر بشكل جيد في العديد من الفترات".

وأضاف:"كانت لدينا بعض الفرص التي لم نستغلها، علينا المحافظة على وحدتنا مرة أخرى أمام ولفرهامبتون ونفوز هناك".

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وعن صناعته الهدف الأول:"دائماً أثق في راشفورد عندما يكون في خط الهجوم، كان إنهاء جيد منه، ولكن عموماً علينا نسيان اليوم والتركيز على المباراة القادمة".

تعيين أولي سولشار كمدرب دائم:"هناك ثقة كبيرة جداً بتواجده، نتطلع للعمل معه لسنوات مقبلة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 61 نقطة، ليصبح في المركز الرابع، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يلعب بنفس الجولة مع نيوكاسل.