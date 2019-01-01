مودريتش: تكرار الخسارة أمام برشلونة أحبطنا وهذا ما كان ينقصنا

لوكا مودريتش نجم وسط ملعب فريق ريال مدريد يؤكد أن الخسارة المتكررة أمام برشلونة مرتين في 72 ساعة يؤثر على الفريق بشكل كبير قبل لقاء أياكس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لوكا مودريتش نجم وسط ملعب فريق ريال مدريد أن فريقه تأثر بشكل كبير بعد أن تعرض للهزيمة الثانية على التوالي أمام برشلونة يوم السبت الماضي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء النادي الملكي أمام نظيره أياكس في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والذي سيقام غدًا.

وقال مودريتش: "لقد تأثرنا بسبب الخسارة أمام برشلونة في الكأس وتكرارها بعدها بساعات في الدوري، لكننا ريال مدريد وعلينا النهوض ونسيان ما حدث".

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وأضاف: "كانت لدينا مشكلة واضحة خلال مباراتي برشلونة وهي الفشل في تسجيل الأهداف، لكننا لا نقلق من ذلك الجانب، الأهداف ستأتي".

وأكمل: "سنواجه أياكس وهو فريق جيد للغاية وبه عناصر الشباب والطموح، قد تكون مباراة الموسم بالنسبة لنا، ولن تكون سهلة على الإطلاق".

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واختتم تصريحاته: "لا نلتفت للأحاديث من حولنا، ونضع كل تركيزنا الحالي على مباراة دوري أبطال أوروبا، الجميع يعرف ما حدث في 2015 وشاهدنا كيف عاد الفريق من جديد.