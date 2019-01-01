لوكاكو: عاجلًا أم آجلًا .. أحب اللعب في السيري آ

مهاجم مانشستر يونايتد يُلمح بالرحيل عن ناديه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد رغبته الجامحة في اللعب لأحد أندية الدوري الإيطالي يومًا ما.

ولعب لوكاكو لأندية تشيلسي وإيفرتون ومانشستر يونايتد في إنجلترا، ورغم تألقه الملفت مع التوفيز إلا أن تجربته مع الناديين الآخرين لم تكن بنفس الدرجة من النجاح.

وخاض اللاعب البلجيكي 95 مباراة مع الشياطين الحُمر منذ انضمامه إليهم صيف 2017، وأحرز خلالهم 42 هدفًا، لكنه واجه انتقادات جمة لمستواه وأدائه هذا الموسم وقد خرج نسبيًا من حسابات المدرب أولي جونار سولشار الذي فضل الاعتماد على ماركوس راشفورد في مركز المهاجم المتقدم.

وهو ما جعل العديد من الخبراء والمحللين يتوقعون رحيل صاحب الـ25 عامًا عن ملعب أولدترافورد الصيف القادم.

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وقد كشف اللاعب عن حلمه حين قال "اللعب في السيري آ هو حلم لي، سيكون حقًا حلم. آمل أن أتمكن من اللعب هناك عاجلًا أم آجلًا، حتى وإن كنت أركز حاليًا على اليونايتد".

وعن علاقته مع جوزيه مورينيو ورحيله عن تشيلسي لإيفرتون، قال لوكاكو "أردت اللعب في تشيلسي لكن مورينيو لم يدعني ألعب ولذا غادرت".

"لم أتشاجر معه مطلقًا، لكني أرى أن الرحيل هو الأفضل في حال لم تكن الأمور جيدة. منحني الكثير حين التقيته مجددًا، أنا ممتن جدًا له".

يُذكر أن بعض التقارير الصحفية كانت قد تحدثت عن رغبة يوفنتوس وإنتر وروما في ضم لوكاكو، لكن لم يدخل أي نادٍ في مفاوضات جدية لضمه.