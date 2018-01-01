لوكاكو يمارس هوايته المفضلة في تعذيب بورنموث

لوكاكو يسجل هدفه الثامن تاريخيًا في شباك بورنموث

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

مارس المهاجم البلجيكي عاداته في هز شباك بورنموث، حيث سجل هدفًا من أصل أربعة أهداف سجلها مانشستر يونايتد في مرمى ضيفه بورنموث. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

وواصل مانشستر يونايتد أداءه المبهر والهجومي مع المدرب أولي جونار سولشاير، حيث فرض الضغط والسيطرة منذ البداية كما فعل في المبارتين الماضيتين.

وتقدم الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجل منها بول بوجبا هدفين، وسجل الشاب ماركوس راشفورد الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني أكمل روميلو لوكاكو الليلة بالهدف الرابع، وذلك بعد 3 دقائق فقط من دخوله كبديل، ليرفع الغلى إلى أربعة أهداف مقابل هدف.

وبهدف لوكاكو الليلة، يكون قد رفع حصيلته من الأهداف في شباك بورنموث عبر مواجهاته أمامهم، حيث سجل 8 أهداف في شباكهم كرقم قياسي.

ولم يسجل لوكاكو عددًا أكبر من الأهداف في أي فريق أكثر من بورنموث سوى نادي ويست هام يونايتد، حيث سجل لوكاكو 9 أهداف في شباكهم.

يذكر أن روميلو لوكاكو قد تعرض إلى كثير من الانتقادات منذ بداية الموسم الحالي بسبب تارجع معدله التهديفي، وكذلك بسبب زيادة وزنه.