لوكاكو يكشف كيف توقع هدف أليكسيس سانشيز بشباك أرسنال

روميلو لوكاكو نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد أنه أخبر أليكسيس سانشيز بأنه سيحرز هدفًا في مواجهة أرسنال ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم فريق مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للفوز على نظيره أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مهاجم الشياطين الحمر وكشف من خلالها عن توقع لتسجيل أليكسيس سانشيز لهدف في شباك فريقه السابق.

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وقال لوكاكو: "تحدثت مع أليكسيس سانشيز في التدريبات وأخبرته أنه سيسجل هدفًا في تلك المباراة، توقعت ذلك وهو ما حدث".

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وأضاف: "أخبرته أنني سأعطيه الكرة طالما كان يجري لداخل المنطقة إذا لم أكن أستطيع التسديد، وقلت له أن يركض فقط وأنا سأجده".

وأكمل: "يمكنكم ان تلاحظوا أنني كنت أبحث عنه عندما تسلمت الكرة، وهو قام بالركض بشكل رائع وأنهى الكرة بشكل مثالي في المرمى".

واختتم تصريحاته: "علمنا أننا سيكون لدينا مساحات كبيرة في دفاعاتهم مع كل ذلك التقدم الذي يتقدموه، وكان يمكننا أن ننظم هجماتنا المرتدة بشكل أفضل".