لوكاكو يكشف عن الدرس الذي تعلمه من زلاتان إبراهيموفيتش

المهاجم البلجيكي لعب لفترة قصيرة مع النجم السويدي المخضرم

كشف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، عن الدرس الذي تعلمه من المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال فترة تواجده بمانشستر يونايتد.

لوكاكو انضم للشياطين الحمر في صيف 2017 بـ75 مليون جنيه استرليني، بناءًا على طلب جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق.

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البلجيكي سبق وأن لعب بجوار إبراهيموفيتش، قبل انتقال الأخير إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وقال لوكاكو عن هذه التجربة:"كل ما تعلمته من زلاتان كان عظيماً، حكى لي العديد من القصص عن رحلته في إنتر وميلان وبرشلونة وأياكس".

وأضاف:"أتذكر في إحدى الحصص التدريبية لعب بجواره بنفس الفريق، ومع ذلك دخل في التحام مشترك ضدي".

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وتابع:"علمت وقتها أنه يريد القتال على مركزه، مما كان له دوراً كبيراً في التأثير على شخصيتي للتعلم منه".

واستكمل مهاجم يونايتد:"تعلمت منه العمل بجد والاستمتاع باللعبة، كما تمتع أيضاً بروح جيدة في غرفة ملابس الفريق".

يذكر أن إبراهيموفيتش نجح في تسجيل 28 هدفاً بجميع المسابقات في موسم 2016/2017 مع يونايتد، قبل أن تبعده الإصابة عن الملاعب لفترة طويلة.