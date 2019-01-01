لوكاكو يكشف استراتيجية الهدف الثاني في شباك باريس

الهدف الثاني مهد الأمور للشياطين الحمر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بقدرة مانشستر يونايتد الإنجليزي، في قلب النتيجة والفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل البلجيكي هدفين ليقود فريقه لقلب الأوضاع على المستضيف الفرنسي، ليفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3-1 رغم الخسارة 2-0.

وقال لوكاكو الذي سجل هدفيه في الشوط الأول: "كانت لدينا الثقة قبل يوم من المباراة، كنت أعرف أنا وراشفورد أنه يمككنا التعامل سويًا اليوم، ومن الرائع أن ألعب بجواره".

وتابع: "لقد اتفقت معه أن يتراجع مع الضغط الدفاعي، وأنا ساتابع، لقد قلت له كل مرة ستسدد ساتابع الكرة، وهذا حدث في الهدف الثاني".

وأنضم يونايتد لأياكس وبورتو وتوتنهام في ربع نهائي دوري الأبطال، في انتظار هوية الأربعة المتبقين، في الأسبوع المقبل.