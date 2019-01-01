برغم الغيابات - لوكاكو يقود مانشستر يونايتد لانتصار هام على كريستال بالاس

انتصار صعب لمانشستر يونايتد خارج قواعده على كريستال بالاس.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

حقق مانشستر يونايتد انتصارًا هامًا خارج قواعده على حساب كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر دخلوا المباراة منقوصين من خدمات نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا وأنتوني مارسيال وجيسي لينجارد بسبب الإصابة بينما تواجد ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

المباراة التي بدأت حذرة من الفريقين نجح روميلو لوكاكو في فك شفرتها الأولى مع الدقيقة 33 بعد مجهود فردي رائع من لوك شاو وتسديدة قوية من المهاجم البلجيكي.

هدف روميلو لوكاكو حمل الرقم 110 في البريميرليج معادلًا رقم إيميل هيسكي وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

أكثر من أحرز أهداف خارج الأرض في البريميرليج :

هاري كين : 10 أهداف

لوكاكو : 7 أهداف

صلاح : 7 أهداف pic.twitter.com/2mddpQhPat — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

سبع دقائق بعد بداية الشوط الثاني كانت كفيلة ليسجل روميلو لوكاكو ثنائيته الخاصة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

هدف لوكاكو هو الثامن له خارج أولد ترافورد هذا الموسم وهو نفس عدد أهداف نادي هدرسفيلد بالكامل خارج ملعبه.

لوكاكو سجل هدفه الـ38 مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الماضي أكثر بـ15 هدفًا من أي لاعب آخر داخل صفوف الشياطين الحمر.

كريستال بالاس استحوذ على مجريات الأمور بعد الهدف ونجح في تقليص الفارق عن طريق جويل وارد الذي استغل عرضية من جيفري شلوب أودعها الشباك.

قائد مانشستر يونايتد أشلي يونج أطلق رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض بعد استغلال تمريرة بول بوجبا ليسجل الهدف الثالث قبل النهاية بسبع دقائق.

انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيده للنقطة 55 في المركز الخامس بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الـ14.