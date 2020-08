لوكاكو يعيد أمجاد رونالدو الظاهرة ويعادل سجل كريستيانو

نجح روميلو لوكاكو، هداف إنتر، في دخول تاريخ الفريق الإيطالي بعد تسجيله هدفًا أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.

لوكاكو انضم إلى إنتر في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد ليشكل مع لاوتارو مارتينيز ثنائية هجومية قوية.

ونجح لوكاكو في تسجيل الهدف الأول لإنتر في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية من ركلة جزاء ليكتب تاريخًا بتحطيمه العديد من الأرقام القياسية.

وبعد التسجيل، عادل لوكاكو سجل كريستيانو رونالدو في التسجيل خلال 11 مباراة على التوالي في بطولة أوروبية، إلا أنّ صاروخ ماديرا فعلها في دوري أبطال أوروبا والنجم البلجيكي حققها في اليوربا ليج.

كما أنّه أصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات على التوالي بالأدوار الإقصائية في بطولة أوروبية بعد كريستيانو رونالدو بين 2012 و2013.

