لوكاكو يسجل رباعية في ظهوره الأول مع إنتر

ظهور قوي للبلجيكي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب إنتر ميلان على فيرتوس بيرجامو المغمور بثمانية أهداف دون رد في إطار الفترة التحضيرية الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة روميلو لوكاكو مهاجم النيراتزوري الجديد، حيث سجل 4 أهداف من أصل الثمانية في مباراته الأولى.

بقية الأهداف قسمت بين لاعب الوسط ماتياس فيتشينو والواعد سيباستيانو إسبوزيتو، بهدفين لكل منهما.

ولم يلعب البلجيكي ضد فالنسيا أمس، في المباراة التي شهدت فوز إنتر بركلات الترجيح.

أيضاً عاد الوافد الجديد فالنتينو لازارو إلى المشاركة، عقب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ وغاب بسببها عن كأس الأبطال الدولية.

يذكر أن لوكاكو انتقل من مانشستر يونايتد قبل 3 أيام مقابل 65 مليون يورو.