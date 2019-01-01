لوكاكو يزيد الغموض حول مستقبله مع مانشستر يونايتد

المهاجم الدولي البلجيكي لا يعرف إذا كان سيبقى مع اليوناتيد أم لا

فيسبوك تويتر محمد عماد

يزداد الغموض حول مستقبل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مع نادي مانشستر يونايتد، وذلك بعد عدم ارتقاء أدائه الذي يقدمه هذا الموسم لمستوى التوقعات.

ويعتبر لوكاكو محط اهتمام كلًا من نادي إنتر ميلان و يوفنتوس الايطاليين في الموسم المقبل من أجل تدعيم خط هجوم الفريقين.

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وقال لوكاكو بعد مباراة التعادل مع نادي تشيلسي أمس ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز:" لا أعرف ما الذي سيحدث الموسم المقبل، أنا لست هنا لكي أؤكد الاخبار أو أنفيها لدي عقد مع فريقي".

يذكر أن لوكاكو لعب مع مانشستر يونايتد 96 مباراة وسجل 42 هدفًا منذ قدومه من نادي إيفرتون في عام 2017.