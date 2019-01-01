لوكاكو يزأر أمام ساوثامبتون ويضمه لقائمة ضحاياه المفضلين

البلجيكي استفاق في وقت حاسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، التألق بشكل كبير في المباريات الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي، ونجح في قيادة مانشستر يونايتد في الفوز على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدفين.

وسجل البلجيكي هدفين، ليعزز من رصيده التهديفي بعد غياب طويل عن هز الشباك بقميص الشياطين الحمر.

وأصبحت شباك القديسين مزارًا للبلجيكي ليرفع رصيده التهديفي أمامهم، إلى 9 أهداف في الدوري الإنجليزي، كأكثر فريق هز شباكه بالتساوي مع وست هام.

9 - Against no side has Romelu Lukaku scored more Premier League goals than he has versus Southampton (9 - level with West Ham). Routine. — OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2019

ولأول مرة يسجل لوكاكو ثنائية في مباراتين متتالتيين في الدوري الإنجليزي بقمصان إيفرتون وتشيلسي ووست بروم ومانشستر يونايتد.

وتألق لوكاكو أمام ساوثامبتون جاء بالمساهمة في 11 هدفًا في 11 مباراة، بتسجيل 9 أهداف وصناعة 2.

ورفع لوكاكو رصيده التهديفي إلى 11 هدفًا وصنع 4 في 35 مباراة الموسم الجاري بجميع المسابقات.