لوكاكو يزأر أمام ساوثامبتون ويضمه لقائمة ضحاياه المفضلين

يواصل المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، التألق بشكل كبير في المباريات الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي، ونجح في قيادة مانشستر يونايتد في الفوز على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدفين.

وسجل البلجيكي هدفين، ليعزز من رصيده التهديفي بعد غياب طويل عن هز الشباك بقميص الشياطين الحمر.

وأصبحت شباك القديسين مزارًا للبلجيكي ليرفع رصيده التهديفي أمامهم، إلى 9 أهداف في الدوري الإنجليزي، كأكثر فريق هز شباكه بالتساوي مع وست هام.

9 - Against no side has Romelu Lukaku scored more Premier League goals than he has versus Southampton (9 - level with West Ham). Routine.