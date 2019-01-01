إنترناسيونالي

لوكاكو يرد على تقارير "سمنته"

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Getty/Goal
اللاعب يواجه مزاعم بالغياب لعدم الجاهزية البدنية..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سخر روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان من الانتقادات الموجهة لوزنه، والتقارير التي رجحت تأخر بدايته مع النيراتزوري بسبب لياقته.

جاء ذلك بصورة نشرها عبر إنستجرام لجسده، علق عليها قائلاً:"ليس سيئاً بالنسبة لفتى سمين"!

وكانت التقارير قد زعمت أن وزن لوكاكو يبلغ 104 كجم، بينما يريده الجهاز الطبي تحت وزن 100 كجم.

لوكاكو

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وارجحت تلك التقارير غياب البلجيكي عن أولى مباريات الدوري الإيطالي ضد ليتشي في السادس والعشرين من أغسطس.

يذكر أن لوكاكو انتقل إلى إنتر قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو، وذلك في الثامن من أغسطس الجاري.

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