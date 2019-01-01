لوكاكو يترك مانشستر ويذهب للتدرب مع أندرلخت

لوكاكو يتدرب مع أندرلخت البليجيكي لحين تحديد مستقبله

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذهب روميلو لوكاكو للتدرب رفقة نادي أندرلخت البلجيكي إلى حين تقرير مصيره خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس، قبل أن تتوقف فجأة الصفقة التبادلية بسبب رغبة ديبالا في الاستمرار مع البيانكونيري.

وعقب ذلك، عاد إنتر مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام بالمهاجم الدولي البلجيكي، حيث أرسل عرضًا ثالثًا لضمه مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وحول ذلك، لم يتدرب لوكاكو رفقة لاعبي مانشستر يونايتد، بل ترك تدريبات النادي وذهب ليتدرب في أكاديمية أندرلخت البلجيكي فريقه السابق.

ومن المرجح أن العلاقة بينه وبين الشياطين الحمر قد وصلت إلى حائط سد، مما جعله يلجأ إلى هذا الحل للمحافظة على لياقته إلى حين بيعه.

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يذكر أن إيطاليا حتى الأن تعد هي الوجهة الأقرب للمدرب البلجيكي، خاصة مع وجود أنطونيو كونتي أبرز المؤمنين بإمكانياته كمدرب للنيراتزوري.