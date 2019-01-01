لوكاكو وبروزوفيتش يعودان لإنتر قبل نهاية التوقف الدولي

أنباء جيدة للنادي الإيطالي استعداداً لمباراة ساسولو

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تلقى نادي إنتر الإيطالي أنباء سارة، بعودة الثنائي روميلو لوكاكو ومارسيلو بروزوفيتش بشكل مبكر من فقرة التوقف الدولي.

لوكاكو نجح مؤخراً في كسر رقماً قياسياً جديداً، ليصبح أول لاعب يسجل 50 هدف لصالح المنتخب البلجيكي.

وكما وعده روبرتو مارتينيز مدرب الفريق، تم السماح له بمغادرة معسكر الفريق بعد ضمان التأهل ليورو 2020.

وهو ما يعني عودته لإنتر مرة أخرى مبكراً، وعدم المشاركة في مواجهة كازاخستان خارج الأرض بالتصفيات.

وأما بروزوفيتش فقد حصل على البطاقة الصفراء الثانية، ولن يظهر مع كرواتيا أمام ويلز هذا الأسبوع.

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يذكر أن إنتر يلعب الجولة القادمة أمام ساسولو يوم 20 أكتوبر، طمحاً في التعافي من خسارته امام يوفنتوس 2/1.