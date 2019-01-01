ناينجولان يلمح باقتراب لوكاكو من إنتر

هل تعمد ناينجولان لاقتراب لوكاكو

ألمح رادجا ناينجولان، لاعب إنتر، باقتراب روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، من الانضمام إلى صفوف النيراتزوري.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب لوكاكو من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد لأجل إنتر.

وعلّق ناينجولان على صورة للوكاكو في الولايات المتحدة الأمريكية بقوله: "أراك لاحقًا".

وقد يشير اللاعب إلى المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس الأبطال الودية بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 يوليو المقبل.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع بيير إيميريك أوباميانج من أرسنال مما يفتح الباب لرحيل لوكاكو.

صاحب الـ 26 عامًا صرّح في وقت سابق رغبته اللعب في الدوري الإيطالي.