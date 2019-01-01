لوكاكو: سألعب في أي مكان يطلبه سولشار

المهاجم يتحدث كذلك عن المباراة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد باللعب في أي مكان يطلبه المدرب أولي جونار سولشار، مع تأكيده على أنه يُفضل بالطبع اللعب كمهاجم متقدم.

ولم يلعب المهاجم البلجيكي في التشكيل الأساسي لليونايتد كثيرًا تحت قيادة المدرب النرويجي رغم أنه كلف النادي ما يقرب من 75 مليون جنيه إسترليني حين ضمه عام 2017 بناءً على طلب المدرب السابق جوزيه مورينيو.

إذ يُفضل سولشار الاعتماد على ماركوس راشفورد أو أنتوني مارسيال في قلب الهجوم، وأحيانًا يُشرك لوكاكو في خانة الجناح المهاجم الأيمن، كما فعل خلال مباراة ليفربول الأخيرة المنتهية بالتعادل السلبي.

وأجاب لوكاكو عن سؤال يتعلق بمكانه المفضل على الملعب قائلًا "لا يهمني إن لعبت في اليمين أو اليسار أو العمق، اللعب لهذا النادي شرف ولا أود إلا أن أبذل قصارى جهدي بغض النظر عن المركز الذي ألعب به".

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"سأحاول صناعة الفرص أكثر في حال لعبت في الجانب الأيمن، كما فعلت ضد ليفربول، فيما سأحاول تسجيل الأهداف إن لعبت في العمق. في النهاية، كل ما أحاول فعله هو مساعدة النادي وزملائي ومحاولة الفوز بالمباريات".

مهاجم إيفرتون السابق قد يستفيد من إصابة راشفورد وعدم قدرته خوض مباراة كريستال بالاس القادمة، إذ ربما يلعب مهاجم متقدم، وقد تحدث اللاعب عن اللقاء قائلًا "سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق طالما المدرب يُقرر الاعتماد علي".

"لدينا عدد من الإصابات، لكن علينا الحفاظ على إيجابيتنا والتمتع بالعقلية الإيجابية المناسبة. نحن مانشستر يونايتد وعلينا الفوز أينما لعبنا. روي هودسون سيُعد فريقه كريستال باالاس جيدًا، نحن نعلم هذا وسنستعد جيدًا، نحن بحاجة كذلك للتعافي جيدًا خاصة أن مباراة الأحد الماضي كانت بدنية".