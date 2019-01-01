لوكاكو: مانشستر يونايتد كان مستعدًا لأي سيناريو أمام ليفربول

لوكاكو يتحدث عن السيناريو الغريب لمباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عن استعداد لاعبي الشياطين الحمر لكل السيناريوهات الغريبة التي حدثت أمام ليفربول.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيًا مع ليفربول أمس الأحد في قمة مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة استنفاذ مانشستر يونايتد تبديلاته الثلاثة في 37 دقيقة فقط بشكل إضطراري، مع إكمال راشفورد المباراة مصابًا.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال لوكاكو إن مانشستر يونايتد ولاعبيه كانوا مستعدين لأي سيناريو غريب وغير متوقع من الممكن أن يحدث.

وأضاف: "كنا جيدين رغم كل ذلك، وفي لحظات اقتربنا من الفوز ولكن سوء الحظ وظروف المباراة وقفت حائلًا بيننا وبين ذلك، لكن على أية حال النقطة في مواجهة كتلك ليست سيئة"

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يذكر أن مانشستر يونايتد لم يخسر في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أولي جونار سولشار، حيث حقق 11 فوزًا وتعادلين.