النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

لوكاكو: مانشستر يونايتد كان مستعدًا لأي سيناريو أمام ليفربول

التعليقات()
Goal
لوكاكو يتحدث عن السيناريو الغريب لمباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عن استعداد لاعبي الشياطين الحمر لكل السيناريوهات الغريبة التي حدثت أمام ليفربول.

اختيارات المحررين

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيًا مع ليفربول أمس الأحد في قمة مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة استنفاذ مانشستر يونايتد تبديلاته الثلاثة في 37 دقيقة فقط بشكل إضطراري، مع إكمال راشفورد المباراة مصابًا.

 

وبخصوص ذلك، قال لوكاكو إن مانشستر يونايتد ولاعبيه كانوا مستعدين لأي سيناريو غريب وغير متوقع من الممكن أن يحدث.

وأضاف: "كنا جيدين رغم كل ذلك، وفي لحظات اقتربنا من الفوز ولكن سوء الحظ وظروف المباراة وقفت حائلًا بيننا وبين ذلك، لكن على أية حال النقطة في مواجهة كتلك ليست سيئة"

كيبا نافيًا "عصيان" ساري: ما حدث كان مجرد سوء تفاهم!

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يخسر في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أولي جونار سولشار، حيث حقق 11 فوزًا وتعادلين.

إغلاق