سعر لوكاكو يُجبر إنتر على التفاوض مع ريبيتش

سعر الدولي الكرواتي يبلغ نصف ما يطلبه مانشستر يونايتد في لوكاكو

يفكر نادي إنتر الإيطالي، في صرف النظر عن فكرة التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بسبب مطالب مانشستر يونايتد لبيعه.

لوكاكو يعتبر هو الهدف الأول للمدرب أنطونيو كونتي هذا الصيف، وسط التكهنات برحيل مهاجم الفريق ماورو إيكاردي.

إنتر أعلن أمس الجمعة عن بدء المفاوضات بشكل رسمي مع يونايتد، لكن النادي الإنجليزي يطلب ما يزيد عن 80 مليون يورو.

شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، كشفت عن تفكير إنتر في التعاقد مع أنتي ريبيتش لاعب أينتراخت فرانكفورت بدلاً منه.

وأوضحت ان قيمة التعاقد مع الكرواتي تبدو مناسبة أكثر لإنتر، حيث تبلغ 40 مليون يورو فقط.

النيراتزوري يستعد لتقديم العرض الأول لريبيتش بـ30 مليون يورو، طمحاً في التوصل لاتفاق مع نظيره الألماني.

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ونجح الدولي الكرواتي البالغ من العمر 25 عاماً، في تسجيل 10 أهداف وصناعة 6 في 38 مباراة مع فرانكفورت الموسم الماضي.