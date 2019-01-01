لوكاكو عن خبر وصول سولشار: لقد كان كالموسيقى في أذني

لوكاكو يتحدث عن خبر وصول أولي جونار سولشار لخلافة جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو إن خبر تولي المدرب النرويجي أولي جونار سولشار مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد كان كالموسيقى على أذنيه.

وكان لوكاكو قد استعاد تألقه المفقود مرة أخرى بعد تولي المدرب النرويجي العارضة الفنية في مانشستر يونايتد.

وبخصوص ذلك، يرى روميلو لوكاكو أن وصول سولشار إلى مانشستر يونايتد كان له تأثيرًا كبيرًا عليه وعلى الجميع.

وقال لوكاكو: "لقد أضاف لنا سولشار الكثير من الأشياء، ووضع يده على ما كان ينقصنا، لذا ظهر التطور سريعًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "حين سمعت خبر تولي سولشار مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد وقع كالموسيقى على أذني، لقد كان له وقعًا رائعًا علينا جميعًا"

وتابع: "نركز الآن على الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، هذا هو الهدف الرئيسي لدينا الآن"

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يذكر أن روميلو لوكاكو كان قد دخل في أزمة مع المدرب السابق جوزيه مورينيو في آخر آيام السبيشيال وان.