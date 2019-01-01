لوكاكو: شاو هو الأفضل في مانشستر يونايتد هذا الموسم

إشادة كبيرة يتلقاها المدافع الإنجليزي عقب الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أشاد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، بزميله لوك شاو بعد الفوز الهام لفريقه على كريستال بالاس، بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

يونايتد نجح في تحقيق انتصاراً ثميناً، بالتغلب على بالاس في أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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الهدف الأول جاء عن طريق روميلو لوكاكو قبل أن يضيف الثاني بنفسه، بينما أحرز جويل وارد هدف تقليص الفارق لبالاس، وسجل أشلي يانج هدف الاطمئنان للشياطين.

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وقال لوكاكو بعد المباراة:"دائماً ما نحاول السيطرة على المباريات وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والخروج بشباك نظيفة".

وأضاف:"تحكمنا في المباراة بصورة جيدة، لوك شاو كان رجل المباراة من وجهة نظري والأفضل في موسم لمانشستر يونايتد".

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وتابع:"شاو ساعدني في كرة الهدف الأول، عندما يعود اللاعبون من الإصابة يقدمون الإضافة المطلوبة ويجعلون التشكيل أقوى".

يذكر أن الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الرابع.