لوكاكو: شاو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في الموسم

تعرف على رأي لوكاكو بشأن مستوى شاو في الموسم الجاري

أكد روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، أنّ لوك شاو، لاعب الفريق، يستحق أن يكون الأفضل في الموسم الجاري للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد حقق 8 انتصارات على التوالي خارج ملعبه للمرة الأولى في تاريخه.

وقال البلجيكي في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "شاو أفضل لاعب في الموسم بالنسبة لي، مستواه ثابت منذ انطلاق الموسم حتى الآن".

وتابع: "في الصيف كنت في كأس العالم مع بلجيكا لكني كنت أتواصل معه باستمرار وأعرف ما يقدمه وتوقعت أن يقدم مستوى رائع في الموسم الجاري".

لوكاكو أكد أنّه طلب من شاو الاستمرار في القتال حتى يصبح الظهير الأيسر الأساسي لا لمانشستر يونايتد فقط ولكن لمنتخب إنجلترا أيضًا.

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هدوء بيب! 👌 pic.twitter.com/1QliEdANLX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 1, 2019

واختتم: "الانتقادات السابقة لا تؤذيني، والجميع يعلم أنني أمتلك عقلية المنافسة ولا أهتم بالشائعات وأحاول التركيز على المطلوب من الفريق".

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