لوكاكو: رونالدو حذرني من الدوري الإيطالي

لوكاكو يتحدث عن ما قاله له رونالدو عند انضمامه إلى إنتر

قال المهاجم الدولي البلجيكي نجم نادي إنتر إن مهاجم نادي يوفنتوس كرستيانو رونالدو قد حضره من الدفاع الإيطالي بمجرد انضمامه إلى السيري آ.

وكان روميلو لوكاكو قد انضم إلى إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل حوالي 65 مليون يورو.

وحول تجربته في الدوري الإيطالي، أكد روميلو لوكاكو إن الدفاع في إيطاليا يختلف عن غيرها من البلدان الأخرى، تمامًا كما أخبره كرستيانو رونالدو.

وأضاف: "لقد أخبرني رونالدو أن في إيطاليا أصعب دفاع يمكن أن أواجهه في العالم، حيث أنه سجل الأهداف في كل الأماكن، ولكنه وجد في إيطاليا صعوبة أكبر للقيام بذلك"

وتابع: "اللعب هنا أصعب من إنجلترا، كرة القدم هناك أكثر كثافة، ولكن هنا كل شيء له دلالة في نمط اللعب، المباريات هنا معقدة بشكل كبير"

وأردف في مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم الإثنين: "لقد أصبحت متحدثًا ماهرًا للإيطالية في غضون أسابيع فقط، لا أحد يتحدث معي الإنجليزية وهذا يجعلني أتقن اللغة بشكل أسرع"

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يذكر أن روميلو لوكاكو قد سجل بقميص النيراتزوري حتى الآن 14 هدفًا في 22 مشاركة في الدوري الإيطالي وكذلك دوري أبطال أوروبا.