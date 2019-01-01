لوكاكو: برشلونة أفضل وأكثر خبرة من باريس سان جيرمان

تعرف على تصريحات لوكاكو عقب انتهاء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

أكد روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، أنّ برشلونة يمتلك لاعبين بجودة أفضل من باريس سان جيرمان ولديهم خبرة أوسع.

برشلونة انتصر بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية: "أتمنى أن نفوز الأسبوع المقبل في كامب نو، لكن المباراة لن تكون سهلة".

وتابع: "برشلونة فريق كبير ولديه خبرة أوروبية وإمكانيات فردية أفضل من باريس سان جيرمان ولذلك العودة لن تكون سهلة".

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سؤال صعب بعض الشي.. هل تستطيع التعرف على هذا اللاعب🤔😅 pic.twitter.com/C7wteDSAd5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

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وأوضح: "علينا أن نتحسن أكثر بالكرة ونقدم أفضل ما لدينا لأجل الفوز في مباراة الأسبوع المقبل".

واختتم: "برشلونة لم يكن خطيرًا أغلب فترات المباراة ولم يصنع سوى فرصة واحدة سجل منها الهدف".

ويحتاج برشلونة للتعادل أو الانتصار بأي نتيجة إياباً من أجل ضمان عبوره إلى نصف النهائي.