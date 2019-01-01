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الدوري الإنجليزي الممتاز

لوكاكو: الفوز كان هامًا وأردت إعطاء ركلة الجزاء كهدية لبوجبا

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Getty Images
لوكاكو يتحدث حول انتصار مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون والارتقاء إلى المركز الرابع

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو إن انتصار مانشستر يونايتد اليوم كان هامًا، وإن جميع اللاعبين كانوا يعلمون ذلك ولم نكن لنتنازل عن تحقيقه.

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ونجح مانشستر يونايتد في خطف ثلاثة نقاط ثمينة من ضيفه ساوثهامبتون، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من البريميرليج.

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه مرتين، وذلك بعدما تأخر بهدف نظيف، وتأخر مرة أخرى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يقلب تأخره مرة أخرى.

وقال لوكاكو: "سعيد بتحقيق الانتصار، إنه هام من أجل مواصلة الصراع على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفنا الآن الذي لن نحيد عنه"

وأضاف: "أردت أن يسجل بول بوجبا الهدف من ركلة الجزاء، إنه لاعب رائع ويقدم أداءاً مميزًا، صحيح أنا مهاجم ولكنها كانت هدية مني لبوجبا" 

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد وصل بهذا الانتصار إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة، مستفيدًا من تعادل آرسنال أمام مضيفه توتنهام عصر اليوم.

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