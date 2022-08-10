لوكاكو: أردت الانتقام في تشيلسي.. ولهذا عدت إلى إنتر ميلان

الدبابة البلجيكي مر بموسم صعب رفقة البلوز

تحدث البلجيكي روميلو لوكاكو عن العام الصعب الذي مر به مع تشيلسي الموسم الماضي، معبرًا عن رغبته في قيادة إنتر ميلان إلى درب البطولات.

المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 29 عامًا انتقل الموسم الماضي إلى تشيلسي مقابل زهاء 115 مليون يورو، ولكنه فشل في الظهور بشكل جيد مع البلوز وتفاقمت أزماته مع المدرب توماس توخيل، ليرحل معارًا إلى إنتر ميلان.

موسم صعب في تشيلسي

وتحدث لوكاكو لشبكة "دازن" قائلًا: "أفكر في الإسكوديتو أكثر من أي شيء آخر، نحن إنتر وعلينا أن نلعب من أجل اللقب وليس سباق الهداف أو أي جوائز فردية".

وعن موسمه الماضي مع تشيلسي، قال لوكاكو: "موسمي الماضي مع تشيلسي أضاف إلي حوافز إضافية لأصبح أفضل، أعتقد أن الكل نسوا في عام واحد فقط ما يمكن أن أفعله في الميدان، هذه الطاقة الغاضبة بداخلي سيستفيد منها الفريق، لم أفز بشيء العام الماضي وهذا الأمر يدفعني لتحقيق الأفضل هنا".

وأضاف: "لقد أردت العودة الموسم الماضي للانتقام، كنت هناك صغيرًا ومكثت 11 عامًا، ظننت أن العودة ستجعلني بطلًا، ولكن لم تسر الأمور كذلك".

أشكر كونتي!

وأردف البلجيكي: "في مارس، حينما سمعت بإمكانية عودتي إلى إيطاليا، تلقيت الأنباء بهدوء ولكن بنهاية الموسم كنت قد أبليت البلاء الحسن مع النادي وبات ممكنًا أن أعود، بكل وضوح موسمي الصعب في تشيلسي هو ما دفعني للقدوم إلى إنتر مجددًا، ولذلك أحاول أن أندمج سريعًا وأدخل في النظام الذي يريده المدرب وأفهمه بشكل جيد".

وأكد المهاجم الملقب بالدبابة أنه عانى بدنيًا في الفترة الماضية ولكن تلك المعاناة سببها أنه لم يكن حاضرًا من الناحية الذهنية، مشيرًا إلى ضرورة شكر مدربه المفضل أنطونيو كونتي وقائلًا: "لقد جعلني لاعبًا أقوى، وكذلك نماني من الناحية الذهنية، لقد علمني ألا أستسلم وأن أمنح كل ما لدي، ستستمر معي تلك النصائح للأبد".