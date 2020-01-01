لوكاكو: أدريانو قدوتي ولا أنسى ديربي 2009

لوكاكو يتحدث عن ذكرياته مع ديربي مدريد

استعاد روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، ذكرياته مع ديربي الغضب بين النيراتزوري وميلان كما أكد أنّ رونالدو الظاهرة وأدريانو هما قدوته في كرة القدم.

إنتر يواجه ميلان مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

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وقال لوكاكو في تصريحات صحفية: "قدوتي في كرة القدم هما رونالدو الظاهرة وأدريانو، ولو استطعت التحدث معهما سيكون هذا أمرًا رائعًا، وأتمنى أن أستطيع القتال في إنتر لأقدم ما قدمه الثنائي لصالح هذه الألوان".

وتابع: "لديّ ذكريات كبيرة مع ديربي الغضب ولا أنسى مباراة 2009 حينما فاز إنتر على ميلان 4-0. شاهدت هذا اللقاء ووقتها لعب شنايدر للمرة الأولى وكنت منبهرًا بإيتو ودييجو ميليتو ولكنني لا أنسى أبدًا الهدف الذي أحرزه تياجو موتا".

لاعب مانشستر يونايتد السابق أكد أنّه شخص إيجابي، ورغم صعوبة الأمور التي واجهها في حياته لكنه يحاول دائمًا تجنب المشاعر السلبية.

واختتم: "صحيح أحاول الحفاظ على الإيجابية لكنني شخص يكره الهزيمة وحينما تحدث يجن جنوني وأغضب كثيرًا".

جدير بالذكر أنّ لوكاكو سجل هدفًا في ديربي الغضب أمام ميلان في الدور الأول من الدوري الإيطالي.

كما يمتلك البلجيكي سجلًا إيجابيًا بالتسجيل في 12 هدفًا على التوالي خارج ملعبه في الدوري الإيطالي ليصبح أول لاعب يمتلك هذا السجل منذ أن أصبح السيري آه بنظام النقاط الثلاثة.