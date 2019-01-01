لوكاكو: أحتاج مدرباً مثل كونتي.. ولن أتحدث عن اللقب

تصريحات لوكاكو عقب الديربي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

واصل روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان مدح مدربه أنتونيو كونتي عقب الفوز على ميلان 2-0 في مباراة الديربي بالأسبوع الرابع للكالتشيو.

وقال لوكاكو عقب المباراة:"علاقتي بكونتي قوية للغاية، هو مدرب يساعدني حقاً. في سن 26 عاماً أريد مدرباً مثله، فهو يساعدني كل يوم ويمنحني الحافز".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية بوجودي هنا وبالعمل معه. هذه المباراة كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا ولكن لا يزال أمامنا موعداً صعباً ضد لاتسيو".

أما عن التعادل السابق ضد سلافيا براج في دوري الأبطال قال:"تلك المباراة كانت صعبة، ولكننا أعددنا أنفسنا بشكل جيد الليلة وقدمنا رداً قوياً".

وأخيراً عن حظوظ إنتر في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم قال:"لا أريد الحديث عن اللقب الآن، نحن نأخذ كل مباراة بشكل مستقل".

يذكر أن إنتر يحتل الصدارة بـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات بالعلامة الكاملة في أول 4 جولات للمسابقة.