لوكاس هيرنانديز يكشف .. لماذا أعطى ظهره لريال مدريد؟

الدولي الفرنسي يعترف بالحقيقة للمرة الأولى

اعترف المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، أنه تلقى عرضًا من ريال مدريد قبل خروجه من أتلتيكو مدريد، إلا أنه فَضل خوض تجربة جديدة مع العملاق البافاري بايرن ميونخ.

وقال مدافع الهنود الحمر السابق لصحيفة "فرانس فوتبول". "صحيح ريال مدريد حاول التعاقد معي، لكن لم يحدث هذا الصيف، لكني رفضت فكرة الذهاب إلى هناك بعدما دافعت عن ألوان أتلتيكو مدريد لفترة طويلة".

ورغم تعرضه لإصابة سيئة في نهاية الموسم الماضي، إلا أن بطل ألمانيا في آخر سبع سنوات قام بضمه من أصحاب "واندا مترو بوليتانو" مقابل رسوم ضخمة بلغت حوالي 80 مليون يورو، كثالث أغلى مدافع في العالم بعد فيرجيل فان دايك وهاري ماجواير.

من جهة أخرى، سُئل عن سبب اختياره القميص رقم 21 مع البايرن –رقم الأسطورة فيليب لام-، فأجاب "في المناقشات سألوني عن رقمي المفضل، قلت لهم أريد رقم 21 لأنني فزت بكأس العالم بنفس الرقم، وعندما ارتديته مع أتلتيكو مدريد فزنا بكأس السوبر الأوروبية".

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وختم حديثه في هذا الصدد "أخبرتهم برغبتي في ارتداء هذا القميص، وأخبروني أن هذا الرقم يعتبر خاصًا لأنه رقم فيليب لام، ولم يحصل عليه أي لاعب منذ اعتزال لام، وقد وافقوا على منحي الرقم، وكان دليلاً على الثقة التي وضعوها في نفسي".