لوكاس هيرنانديز: والدنا لم يكن يحبنا أنا وأخي

لوكاس هيرنانديز يتحدث عن طفولته القاسية هو وأخيه ثيو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث لوكاس هيرنانديز نجم نادي بايرن ميونيخ وأحد أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم عن طفولته هو وأخيه نجم ريال مدريد المعار إلى ميلان ثيو.

وكان لوكاس قد انتقل إلى بايرن ميونيخ قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة قياسية بلغت حوالي 81 مليون يورو.

وتحدث لوكاس هيرنانديز عن طفولته مع أخيه ثيو، وعلاقتهما بالوالد الذي لا يعرفان عنه شيئًا، والذي بالضرورة لم يعرف عنهما شيئًا قبل أن يتحولا إلى لاعبين مشهورين.

وانفصل والد لوكاس وثيو عن والدتهما منذ 16 عامًا، ومنذ ذلك الحين اختفى عنهما ولم يهتم بمتابعة أخبارهما منذ أن كانا طفلين وحتى الآن.

وأضاف: "والدنا لم يكن يحبنا، علاقتنا معه لم تكن قوية حتى قبل انفصاله عن والدتي، لذلك انقطعت العلاقة بشكل نهائي بمجرد أن حدث الانفصال"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "لم أحاول مطلقًا الاتصال به، حين كنت صغيرًا كان ذهني يذهب للتفكير في مكانه وأين هو، ولكن مع الوقت بدأ ذلك الشعور يقل تدريجيًا"

وأردف: "الآن لا أعرف أين هو وماذا يفعل، وهل ما زال حيًا أم لا، في هذه الأثناء بدأت تكوين عائلتي الصغيرة، بما أنه لم يتصل بنا فهو غير مهتم ولا يشعر بالرغبة في الانضمام إلينا"

وقال أيضًا: "لقد غادر كنت أبلغ من العمر 5 أو6 سنوات، الآن أنا أبلغ من العمر 23 عامًا، وهذا يعني أنني لم أسمع عنه شيئًا منذ 16 أو 17 عامًا"

واعتبر لوكاس نفسه محظوظًا بوالدته التي استطاعت ملء هذا الفراغ وتعويضه هو وشقيقه عن غياب الأب وتوفير كل شيء يحتاجانه.

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يذكر أن لوكاس هيرنانديز كان أحد أفراد المنتخب الفرنسي الذي توج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، حين تغلب الديوك في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا.