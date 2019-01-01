لوكاس: انتقلت إلى بايرن لأنه يشبهني

الظهير الأيسر تعافى وعاد للمشاركة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر لوكاس هيرنانديز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، قراره بترك أتلتيكو مدريد والانتقال لصفوف بطل البوندسليجا.

هيرنانديز انتقل لصفوف بايرن من أتلتيكو مدريد هذا الصيف مقابل قرابة 80 مليون يورو، وعاد مؤخراً للمشاركة بعد التعافي من الإصابة.

وقال لوكاس مع "ليكيب": "أنا سعيد بالعودة، غبت مدة طويلة للإصابة، ولكني متحمس للعب والمشاركة من جديد".

كومان: الإصابات تزعجني ولا أريد الندم على ما فات

وأكمل: "عندما اتصل بي بايرن وافق مباشرة لأنني شعرت أننا نتشابه كثيراً، نملك نفس العقلية والطموح، وهو أحد أكبر أندية العالم ويحب الفوز".

وأردف لوكاس: "أنا في الثالثة والعشرين ولكني خبير، أريد الفوز بالمزيد من البطولات وبايرن ماكينة بطولات، وهذا يناسبني".

روبن يختار مدرب بايرن ميونخ المستقبلي

وعن عودته لصفوف فرنسا: "معهم احتاج الأمر فقط ثلاثة شهور لأصبح بطل العالم، حالياً نريد التأهل لليورو ثم المنافسة عليها، نحن الأبطال ويجب أن ننافس".

ويلعب لوكاس مع فرنسا مساء اليوم، السبت، أمام ألبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.