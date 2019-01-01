توتنهام هوتسبر

لوكاس مورا يشكك في رقم فان دايك القياسي

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لوكاس مورا يقول إن فان دايك من الممكن أن يكون قد تمت مرواغته خلال الموسم الماضي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

شكك لوكاس مورا في رقم فان دايك القياسي بأن ظل موسمًا كاملًا بدون أن يتعرض للمراوغة بقميص ليفربول.

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وكانت المواقع الإحصائية قد أكدت أن فيرجيل فان دايك لم يتعرض للمراوغة خلال الموسم المنصرم سواء في البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال لوكاس مورا إن الإحصائيات لا ترصد كل شيء دائمًا، ومن الممكن أن تكون بعض الأرقام غير صحيحة.

وأضاف: "لا أقصد أن رقم فان دايك غير صحيح، ولكن من الممكن أن يكون تعرض للمراوغة في أحد المباريات المحلية أو الأوروبية"

وتابع: "سواء كانت الإحصائية صحيحة أم لا فذلك لن يؤثر على موسم فان دايك، هو أفضل لاعب في البريميرليج وقدم موسمًا هائلًا مع ليفربول"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، بفوزه على فريق لوكاس مورا توتنهام هوتسبيرز في المباراة النهائية.

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