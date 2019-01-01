لوكاس ليما يكشف سبب اختياره اللعب للنادي الأهلي

ليما يكشف كواليس انضمامه للأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تحدث البرازيلي لوكاس ليما، اللاعب المنضم حديثًا لفريق أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عن كواليس انضمامه لصفوف الراقي.

ليما قال خلال تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب": "شعرت بارتياح كبير منذ وصولي إلى هنا، وأشعر بالسعادة، بعد الاستقبال الذي حظيت به من جانب الإدارة والجماهير".

اللاعب البرازيلي تابع: "أواجه بعض الصعوبات في الاندماج، ولكنها أمور بسيطة، واخترت الأهلي لأنه فريق كبير وهدفي هو الفوز بالألقاب والبطولات معه".

لوكاس ليما أردف: "من الصعب مقارنة الدوري الفرنسي بالسعودي، ولكنني جئت لكتابة التاريخ رفقة الأهلي، ولن أدخر جهدًا لتحقيق بصمة واضحة".

وكشف ليما عن كواليس انضمامه للأهلي، حيث قال: "سألت سوزا عن الأهلي والأجواء في الدوري السعودي، وبحثت وتابعت العديد من المباريات للفريق، وكان أول تحدٍ لي هو عامل الطقس، لأنه حار ومختلف عن فرنسا والبرتغال".

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته قائلًا: "ما جعلني انضم للفريق هو الشغف الكبير للجماهير، وجنونهم بحب الكرة وعشقهم لناديهم، وسأعمل على مضاعفة جنونهم بحب الراقي".

الأهلي تعاقد مع لوكاس ليما من صفوف نانت الفرنسي، لمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.